افرام: نعول دائما على حكمة المؤسسة العسكرية

النائب نعمه افرام عبر حسابه على "تويتر" "شكرا للتوضيح الذي صدر عن ​الجيش​ حول ما حصل في ​جونية​. الموقوفون لم يكونوا من ​الطلاب​ وقد أفرج عنهم. وفي اللحظات الحرجة، نعول دائما على حكمة ​المؤسسة العسكرية​ في التعامل مع وجع أهلنا الذين يعبرون عن صرخة المجتمع والانسان".

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