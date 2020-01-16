مخزومي: الفوضى لا تخدم أصحاب الحقوق ولا الانتفاضة الشعبية

رفض رئيس حزب الحوار الوطني النائب ​فؤاد مخزومي​ ما يجري من تخريب وتكسير في ​بيروت​، معتبراً أن الفوضى لا تخدم أصحاب الحقوق ولا ​الانتفاضة​ الشعبية على الطبقة السياسية المسؤولة عن كل ما يجري في الشارع منذ 17 تشرين.

ودعا مخزومي إلى الحفاظ على سلمية ​الثورة​، لأن تخريب الممتلكات العامة والخاصة لا يخدم المنتفضين، بل يمكن القول إن تحطيم بعض القطاعات قد يشكل حصان طروادة لشق صفوف المنتفضين، وهذا ما تأمله الطبقة السياسية.

وأهاب مخزومي ب​الجيش​ و​القوى الأمنية​ اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن وسلامة المواطنين، مبدياً أسفه لسقوط جرحى من الطرفين، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل.