النشرة: الجيش السوري يتابع عملياته في ريف ادلب الجنوبي الشرقي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ تابع عملياته في ​ريف ادلب​ الجنوبي الشرقي، وبسط سيطرته على قريتي تل خطرة غرب قرية الذهبية وقرية أبو جريف جنوب غرب تل خطرة، بعد معارك مع الفصائل المسلحة بالتزامن مع استهداف محاور تحرك المسلحين في محيط قرية ‎احسم في ‎جبل الزاوية ومدينة ‎معرة النعمان ‎بالريف إدلب الجنوبي كما شن غارات جوية مكثفة استهدف فيها تجمعات المسلحين في كفرناها وعنجارة وحي الراشدين غرب حلب وقرية خلصة جنوبا".

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