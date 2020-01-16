تظاهر موظفون من ​اللجان المشتركة​ في ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ امام الوزارة - ​بدارو​، احتجاجا على عدم قبض رواتبهم. ولاحقا، حضر مدير مكتب وزير الشؤون الاجتماعية المحامي انطوني نشار، مؤكدا أن مطالبهم محقة . ولفت ان التأخير غير مبرر، قائلا:"الوزير حوّل الملف الى التفتيش المركزي واذا كان التأخير في الادارة فليُعاقَب المسؤول". وأكد العمل على حل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة لموظفين من اللجان المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية امام الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.