علق النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تصريح رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، مشيرا الى ان "الحريري قال لن يكون شاهد زور على تخريب ​بيروت​، و​شرطة بيروت​ و​الأمن​ أوقفوا أشخاصاً من كل ​الطوائف​، لماذا تحريضك الطائفي البغيض"، مضيفا :"تعلم انه في غيابك أزلامك وأزلام غيرك لم يقصروا في اهانة ​الجيش​ والشرطة في ​شوارع بيروت​؟ فلماذا لما تستنكر إلا عندما مسوا ب​المصارف​ وبجيبك". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد للحريري: "ليش ما إستنكرْت إلا لمّا دقوا بالمصارف وبجيبتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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