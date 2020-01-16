الأمن العام: البيان المتداول عن تحذير من عصابات تستخدم الاطفال في الشوارع لم يصدر عنا

لفتت ​المديرية العامة للأمن العام​ إلى انه "يتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي بياناً صادراً بإسم مديرية ​الأمن العام​ تحذر فيه المواطنين من عصابات وأشخاص تستخدم اطفالاً في الشوارع لإستدراج المواطنين بهدف القتل أو سرقة الأعضاء أو الإغتصاب"، موضحة ان "هذا البيان لم يصدر عنها وهو يحمل شعاراً غير عائد لها".

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