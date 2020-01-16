سليم عون: يجب على الجميع أن يتحمل المسؤولية كي نمنع الفتنة ونشكل حكومة

أكد النائب ​سليم عون​ أن "الفلتان الذي يحصل مستنكر ومرفوض والشتائم تمثل أصحابها"، مشيراً إلى أن الذي حصل أمس بين ​جديتا​ وجلالا "محاولة فتنة ونشكر الله أنها عدت على خير".

وأشار عون في حديث إذاعي، إلى أن "الفتنة بدايتها تفلت في الشارع، ولا أحد يستطيع السيطرة عليها"، مشيرا إلى "أننا نحترم ​تيار المستقبل​، وهو يمتلك حجما سياسياً يجب أن يضبط شارعه منعاً للفتنة".

وفي سؤال عن التساهل من قبل ​القوى الأمنية​، لفت عون إلى أن "التساهل هو من أجل الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الفتنة الداخلية التي يدعو إليها ​الرئيس ميشال عون​ مراراً وتكراراً".

وبالنسبة لتشكيل ​الحكومة​ ، أشار عون إلى أن "التفاؤل موجود إلا أن الجميع يجب أن يتحمل المسؤولية كي ننجح في التشكيل، وتفصلنا عن تشكسل الحكومة ساعات إلى ثلاثة أيام كحد أقصى، للذهاب بسرعة نحو المعالجة للأزمة".