مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: اعادة التوزيع على خط ال1200 غدا

أعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ "انه استكمالا لاصلاح خط ال1200 الذي تضرر صباح 3/1/2020 والذي يتغذى من محطة الضبيه الرئيسية، ويعمل على توريد ​المياه​ الى محطات وخزانات تلة الخياط وبرج حيدر، وحيث ان المؤسسة اتخذت التدابير الوقائية في حينها لتأمين سير العمل لحين تأمين التجهزات اللازمة لعملية الاصلاح الكاملة والذي تعذر تأمينها في حينه، نظرا للظروف الاستثنائية الذي يمر بها البلد ستكون المؤسسة مضطرة آسفة لقطع المياه عن هذا الخط لاصلاحه بصورة نهائية ابتداء من 14/1/2020 على امل الانتهاء من اعمال التصليح واعادة التوزيع المعتاد صباح يوم الجمعة في 17/1/2020".

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