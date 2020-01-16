أكدت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن ان "أي اعتداء على الإعلاميين مرفوض ومدان ومستنكر"، مؤكدة تضامنها مع السلطة الرابعة كونها صوت الناس الموجوعة المقهورة".
وأوضحت ان "عناصر قوى الأمن والمتظاهرين السلميين هم جزء من هذا المجتمع.. وما حصل بالأمس هو الاستثناء وليس القاعدة". واضافت "اتصلت بنقيب المحررين جوزف قصيفي واكدت له موقفي الرافض للاعتداء على الاعلاميين والمصورين، كما اكدت له ان هذا الموضوع أخذ مساره في المساءلة والمحاسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر ريا الحسن تؤكد ان الاعتداء على الإعلاميين مرفوض: ما حصل بالأمس هو الاستثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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