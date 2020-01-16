ريا الحسن تؤكد ان الاعتداء على الإعلاميين مرفوض: ما حصل بالأمس هو الاستثناء

أكدت وزيرة الداخلية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريا الحسن​ ان "أي اعتداء على الإعلاميين مرفوض ومدان ومستنكر"، مؤكدة تضامنها مع ​السلطة​ الرابعة كونها صوت الناس الموجوعة المقهورة".

وأوضحت ان "عناصر ​قوى الأمن​ و​المتظاهرين​ السلميين هم جزء من هذا المجتمع.. وما حصل بالأمس هو الاستثناء وليس القاعدة". واضافت "اتصلت ب​نقيب المحررين​ جوزف قصيفي واكدت له موقفي الرافض للاعتداء على الاعلاميين والمصورين، كما اكدت له ان هذا الموضوع أخذ مساره في المساءلة والمحاسبة".