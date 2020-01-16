ينظم عدد من المواطنين في هذه الاثناء وقفة احتجاجية أمام ​قصر العدل​ في ​بيروت​ رفضاً للتوقيفات التعسفية التي حصلت خلال أحداث امس. إضغط للمزيد

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