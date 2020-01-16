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اطلاق سراح عدد من الموقوفين جراء احداث الامس من ثكنة الحلو

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تم اطلاق سراح عدد من الموقوفين جراء احداث الامس من ​ثكنة الحلو​ في منطقة ​مار الياس​.

الى ذلك، نفذ عدد من الاعلاميين اعتصاما امام ​وزارة الداخلية​ في ​الحمرا​ رفضا لتصرف ​قوى الامن الداخلي​ مع الاعلاميين بالامس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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