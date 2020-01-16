تم اطلاق سراح عدد من الموقوفين جراء احداث الامس من ثكنة الحلو في منطقة مار الياس.
الى ذلك، نفذ عدد من الاعلاميين اعتصاما امام وزارة الداخلية في الحمرا رفضا لتصرف قوى الامن الداخلي مع الاعلاميين بالامس.
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