تم اطلاق سراح عدد من الموقوفين جراء احداث الامس من ​ثكنة الحلو​ في منطقة ​مار الياس​.

الى ذلك، نفذ عدد من الاعلاميين اعتصاما امام ​وزارة الداخلية​ في ​الحمرا​ رفضا لتصرف ​قوى الامن الداخلي​ مع الاعلاميين بالامس.

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