السيستاني يخضع لعملية جراحية اثر كسر في عظم الفخذ

أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى في ​العراق​ ​علي السيستاني​ عن تعرض الأخير إلى كسر في عظم الفخذ في الرجل اليسري.

وذكر في بيان مقتضب "تعرض سماحة السيد في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى أدى إلى كسر في عظم الفخذ وستجرى له ​عملية جراحية​ هذا اليوم ان شاء الله".

وأضاف أن "العملية ستكون بإشراف فريق طبي عراقي"، راجيا الدعاء "من المؤمنين الكرام".