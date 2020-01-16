خارجية أميركا حول استقالة الحكومة الروسية: نقف إلى جانب المواطنين الروس

علقت المتحدثة باسم الخارجية الأمسركية مورغان أورتاغوس، على استقالة ​الحكومة الروسية​، متطرقة إلى آفاق تحسين العلاقات بين البلدين.

ولفتت أورتاغوس الى "اننا على علم بما حدث ونتابع الأمر ويمكنني القول إننا نقف إلى جانب المواطنين الروس، وأكد الرئيس ​دونالد ترامب​ مرارا أنه يحرص على علاقات أفضل بين حكومتينا".

وأضافت أن "كل شيء يتوقف على زعماء ​روسيا​"، معبرة عن الأمل بأنهم "سيأخذون مطالب ​الولايات المتحدة​ الخاصة بتغييرات في ​السياسة​ الخارجية، في الاعتبار".