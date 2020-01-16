خارجية أميركا حول استقالة الحكومة الروسية: نقف إلى جانب المواطنين الروس

علقت المتحدثة باسم الخارجية الأمسركية مورغان أورتاغوس، على استقالة الحكومة الروسية، متطرقة إلى آفاق تحسين العلاقات بين البلدين.
ولفتت أورتاغوس الى "اننا على علم بما حدث ونتابع الأمر ويمكنني القول إننا نقف إلى جانب المواطنين الروس، وأكد الرئيس دونالد ترامب مرارا أنه يحرص على علاقات أفضل بين حكومتينا".
وأضافت أن "كل شيء يتوقف على زعماء روسيا"، معبرة عن الأمل بأنهم "سيأخذون مطالب الولايات المتحدة الخاصة بتغييرات في السياسة الخارجية، في الاعتبار".
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