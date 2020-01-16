الجيش السوري يسيطر على عدد من المدن في ريف ادلب بعد معارك مع النصرة

واصل ​الجيش السوري​ عملياته في ​ريف ادلب​ الجنوبي الشرقي، وبسط سيطرته على قريتي تل خطرة غرب قرية الذهبية وقرية أبو جريف جنوب غرب تل خطرة، كما سيطر على قريتي نوحية شرقية ونوحية غربية شمال قرية البرسة، بعد معارك مع ​جبهة النصرة​ الإرهابية والفصائل المرتبطة بها.

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