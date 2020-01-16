شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خطة النواب": إشادة دولية بجهود التحول نحو منظومة البرامج والأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏‎قال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الخطى الذي بُذلت من جانب مصر نحو التحول لأسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة، لاقت استحسان الخبراء الدوليين الذين أكدوا أن مصر تسير علي الطريق الصحيح في هذه التجربة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 والبرامج والأداء، اليوم الخميس، لمناقشة برامج وأداء بعض الوزارات والهيئات العامة للعام المالي 2020/2021، وذلك وفقا لما اتفق عليه مع وزارتى المالية والتخطيط .

وأضاف عيسي، أن الفكرة انطلقت من لجنة الخطة والموازنة في 2017 وتكاتفت كافة الوزارات لتنفيذ المشروع، موجهاً الشكر لوزارتي المالية والتخطيط للجهد المبذول والتفهم المتكامل فيما بينهم، والاجتماعات المستمرة مع اللجنة والتي استمرت لأيام وليالي من أجل الانتهاء من مصفوفة موحدة.

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وتابع عيسي، أن كثير من التجارب الأخرى لم يكللها النجاح وفشلت بسبب عدم التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط، لكننا خلال هذه التجربة استشعرنا إننا جميعا في مركب واحد، وعملنا من هذا المنطلق، مشيراً إلى أن دور البرلمان كان في دفع المشروع للإمام ودعم الحكومة نحو هذا التحول إلى منظومة البرامج والأداء.

واستطرد عيسي، أن المسؤول عن التطبيق في النهاية هي الحكومة، ولا نتدخل في عملها على الإطلاق، إنما نشجع وندعم ونساعد، وجاء ذلك بناء على طلب الحكومة ذاتها، لافتاً إلى أن الهدف واحد من خلال التحول لمنظومة البرامج والأداء حيث رفع كفاءة الانفاق الحكومي.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هذا النظام يساعد في وضع اليد على مواطن الفساد، والذي لم يكن محددا بهذا الشكل في الموازنة التقليدية.

وأشاد حسين عيسي بإصدار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1167 لسنة 2019 في شأن موازنة البرامج والأداء، الذى يقضي بإنشاء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء بعضوية وزيري التخطيط والمالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما نص القرار على إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط، ووحدة لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، متابعا:" نأمل أن يكون هناك وحدات مستقبلا داخل كافة الوزارات".