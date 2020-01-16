شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة "إعلام البرلمان" لجنوب سيناء.. تفقد حمام موسي وإذاعة المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب، إن الزيارة التى تقوم بها اللجنة لمحافظة جنوب سيناء تستهدف الوقوف على حال حمام موسى بمدينة طور سيناء، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب حسان ، وأضاف "شعبان" في تصريحات للمحريين البرلمانيين، أن اللجنة ستقوم بزيارة إذاعة جنوب سيناء لتفقد الأوضاع بها، ولاسيما فى ظل عدم وصول ارسال الإذاعة للعديد من المناطق داخل المحافظة، كما ستزور متحف شرم الشيخ والمسرح الصيفى وقصر ثقافة شرم الشيخ، كما ستلتقى اللجنة غدا بمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة فى حوار مفتوح .

ويشار إلى أن منطقة جبل وحمام موسى بمدينة طور سيناء تشتهر بوجود عدد كبير من النخيل، والذى يضم ما يقرب من 5 آلاف نخلة تثمر أجود أنواع التمر والبلح، ومنطقة جبل وحمام موسى الجبل الذى كان يناجى من أعلاه سيدنا موسى ربه، كما يوجد بهذه المنطقة طريق الحج القديم، والذى كان يستخدمه الحجاج حتى يصلوا إلى مدينة سانت كاترين.

ويضم الوفد البرلمانى المتواجد حاليا فى مدينة شرم الشيخ 12 نائبا من أعضاء لجنة الثقافة والأثار والإعلام وهم النائب محمد شعبان وكيل اللجنة والدكتور نادر مصطفى امين سر اللجنة والنواب ياسمين ابو طالب وثناء برغش وتامر عبد القادر وجلال عواره ونشوى الديب وجليلة عثمان وأسامة شرشر وجمال كوش وأحمد أبو العزم ومعتز الشاذلي.