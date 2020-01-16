الداخلة.. أمواج قوية تتسبب في غرق قارب تقليدي للصيد ونجاة بحار بأعجوبة! 

تعرض قارب صيد تقليدي، أمس الأربعاء، للغرق بالقرب من سواحل قرية الصيد “لاساركا” بضواحي مدينة الداخلة.

وحسب مصادر محلية، فإن قاربا تقليديا تعرض، مباشرة بعد دخوله إلى البحر في رحلة صيد، إلى الغرق، بسبب الأمواج القوية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البحار، الذي كان على متن القارب نجى بأعجوبة من الغرق، وتمكن من الوصول إلى بر الأمان، حيث جرى نقله إلى قسم المستعجلات، لتقي العلاج.

وشهدت سواحل الداخلة، مند صباح أمس، أمواج هائجة ضربت سواحل “لاساركا” وسواحل الداخلة.