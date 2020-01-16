تعرض قارب صيد تقليدي، أمس الأربعاء، للغرق بالقرب من سواحل قرية الصيد “لاساركا” بضواحي مدينة الداخلة.
وحسب مصادر محلية، فإن قاربا تقليديا تعرض، مباشرة بعد دخوله إلى البحر في رحلة صيد، إلى الغرق، بسبب الأمواج القوية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البحار، الذي كان على متن القارب نجى بأعجوبة من الغرق، وتمكن من الوصول إلى بر الأمان، حيث جرى نقله إلى قسم المستعجلات، لتقي العلاج.
وشهدت سواحل الداخلة، مند صباح أمس، أمواج هائجة ضربت سواحل “لاساركا” وسواحل الداخلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلة.. أمواج قوية تتسبب في غرق قارب تقليدي للصيد ونجاة بحار بأعجوبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.