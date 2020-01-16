“البام” يسترجع رئاسة جماعة الناظور بعد إدانة القضاء للرئيس السابق

بعد أشهر من “البلوكاج”، استعاد حزب الأصالة والمعاصرة رئاسة جماعة الناظور، بانتخاب رفيق مجعيط رئيسا جديدا، ليخرج الأمين العام للحزب حكيم بن شماش، ليعبر عن انتشائه بالانتصار الجديد لحزبه.

وقال بنشماش في رسالة وجهها منتصف ليلة أمس لمجعيط، لتهنئته على انتخابه رئيسا لجماعة الناظور، إنه تلقى باعتزاز خبر فوز حزبه برئاسة مدينة الناظور، معتبرا أن المستشارين والمنتخبين يراهنون على الرئيس الجديد في تحمل أعباء هذه المسؤولية الجسيمة.

وأوضح بنشماش، أنه يأمل في أن يكون هذا الفوز خطوة موالية لتعزيز مكانة الحزب إقليميا وجهويا لدعم المكتسبات وتحقيق تطلعات ومطالب الساكنة والدفاع عنما وصفه بـ “المشروع الديمقراطي التنموي والحداثي” الذي قال إن حزبه يتبناه.

يشار إلى أن المجلس الجماعي للناظور، أعاد انتخاب رئيس جديد له، بعدما أدانت محكمة وجدة رئيسه السابق سليمان حوليش، كما أن التحالف الجديد المسير لمجلس المدينة، يتألف من حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، فيما اختار حزب العدالة والتنمية الخروج من تسيير المدينة، بعدما كان مشاركا فيه في المجلس السابق.