تفكيك ورشة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بسلا وحجز حوالي 2,5 طنا من الأكياس

لا زالت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بتنسيق مع السلطات، تحاصر صناعة الأكياس البلاستيكية بعد سنوات من منعها.

وقامت لجنة مشتركة تتكون من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومصالح ولاية سلا والدرك الملكي، خلال الأيام القليلة الماضية، بتفكيك ورشة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بدوار البراهمة الكائن بالجماعة القروية عامر بسلا.

وقالت الوزارة في بلاغ لها آصدرته الليلة الماضية، أنه خلال هذه العملية، قامت لجنة المراقبة بحجز حوالي 2,3 طن من اللفافات والأكياس البلاستيكية و196 كلغ من المادة الأولية (البوليتيلين) المعبأة في أكياس ورقية مجهولة المصدر، كما تم حجز أربع آلات تستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة.

ويجدر التذكير بأن عملية مراقبة أخرى، أجريت خلال شهر أكتوبر المنصرم بنفس الولاية، مكنت من تفكيك ورشة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية، وحجز 2,4 طن من مادة البوليتيلين وأكياس بلاستيكية ممنوعة الاستعمال.