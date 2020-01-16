"الشيوخ الأميركي" يستعد لإطلاق محاكمة ترامب الثلاثاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، اليمين أمام رئيس المحكمة العليا الذي سيترأس محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بهدف عزله من منصبه وذلك تمهيدا لبدء المحاكمة الثلاثاء المقبل.

وتسلم مجلس الشيوخ رسميا، أمس، الأربعاء، ملف الاتهام بحق الرئيس الأميركي، وهو الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي يخضع لمثل هذه المحاكمة.

وسيكون على دونالد ترامب أن يرد على تهمتين، استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. وهو متهم بممارسة ضغوط لإقناع أوكرانيا بفتح تحقيق بحق الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكان مجلس النواب، حيث تشغل المعارضة الديمقراطية غالبية، وجه في 18 كانون الأول/ ديسمبر الاتهام لترامب خلال تصويت على "عزله"، فيما وافق أعضاء مجلس النواب، أمس، على تعيين سبعة نواب لكي يقوموا بدور مدعين في المحاكمة وكذلك على نقل الملف إلى مجلس الشيوخ.

ويشغل الجمهوريون غالبية في مجلس الشيوخ مع 53 مقعدا من أصل 100 ويرجح أن تتم تبرئة ترامب فيه.

وخلال مراسم احتفالية، وقعت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، نص الاتهام قائلة "اليوم ندخل التاريخ"، مستخدمة مجموعة من الأقلام

وستجري هذه المحاكمة التاريخية بإشراف رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، الذي سيؤدّي اليمين الدستورية الخميس رئيسًا لهيئة المحكمة البرلمانية، قبل أن يؤدّي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه.

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وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنّ محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ ستبدأ "فعلياً" الثلاثاء المقبل.

وكانت بيلوسي وقّعت قد قبيل ذلك بدقائق القرار الاتّهامي وأحالته إلى مجلس الشيوخ. وتولّى موظّفو مجلس النواب نقل القرار الاتهامي باليد داخل مظروف أزرق وسلّموه إلى مجلس الشيوخ.

وقبيل توقيعها القرار الاتّهامي الذي وجّه بموجبه مجلس النواب إلى الرئيس الجمهوري تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، قالت بيلوسي "من المحزن والمأساوي للغاية بالنسبة لبلدنا أنّ الإجراءات التي اتّخذها الرئيس لتقويض أمننا القومي وانتهاكه اليمين الدستورية التي أدّاها وتعريضه أمن انتخاباتنا للخطر، قادتنا إلى هذا المكان".

وبعيد تسلّم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون القرار الاتهامي قال ماكونيل "نقسم (...) بإحقاق الحقّ لمؤسساتنا وولاياتنا ووطننا".

وأضاف السناتور الجمهوري أنّه يتعيّن الآن على مجلس الشيوخ أن يبلغ البيت الأبيض بأمر المحاكمة وأن يطلب من الرئيس "الردّ على مواد اللائحة الاتهامية" وأن "يرسل محاميه".

واعتبر ماكونيل، المدافع الشرس عن الملياردير الجمهوري، أنّ "هذا وقت عصيب بالنسبة لبلادنا، ولكن هذا هو السبب الذي دفع بالآباء المؤسّسين لإنشاء مجلس الشيوخ".