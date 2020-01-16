"تخصيب اليورانيوم في إيران أكثر مما كان عليه قبل الاتفاق النووي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، أنه يعمل "يوميا لمنع الحرب"، فيما تشهد العلاقات بين طهران وواشنطن فترة جديدة من التوتر الشديد.

وقال إن "الحكومة تعمل يوميا على منع مواجهة عسكرية أو الحرب"، مشددا على أن الحوار بين إيران والعالم صعب "لكنه ممكن". وفي كلمة متلفزة، قال روحاني إن "الإدارة الأميركية خططت للقضاء على النظام الإيراني في غضون 3 أشهر وفشلت"، وأضاف أن "ما بين الحرب والسلام رصاصة واحدة وإطلاقها يمكن أن يشعل الحرب في المنطقة".

وأوضح أنه لا يوجد اليوم أي قيود على البرنامج النووي الإيراني، وقال روحاني "لم يبق لدينا في الملف النووي أي حدود ونرفع تخصيبنا كل يوم"، مؤكدا أن تخصيب اليورانيوم اليوم في إيران أكثر مما كان عليه قبل توقيع الاتفاق النووي.

وقال روحاني إن طهران لم تنسحب من الاتفاق النووي، وطلبت من البقية التعويض وإلا ستخفض من التزاماتها.

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واعتبر الرئيس الإيراني أن الخطاب الأميركي تغير تجاه إيران إلى حد كبير بعد الضربة الصاروخية التي وجهتها إيران إلى القواعد الأميركية في العراق. وقال إن "الولايات المتحدة الأميركية تظلم الجميع وتعتدي على الجميع وتسحق مصالح الجميع، لكن لا أحد يجرؤ على قصف معسكراتها بالصواريخ كما فعلت ايران".

وأضاف "ربما بعض الدول تطلق التحذيرات والتهديدات، لكن أن تهز قاعدتها العسكرية وتجبرها على التراجع عن تهديداتها وتجعل البنتاغون متيقظا طوال الليل فهذا أمر مهم، لقد تغيرت اللهجة الأميركية تجاهنا وتراجعت بعد هذه الضربة إلى حد كبير".

وقصفت طهران في 8 كانون الثاني/ يناير قاعدتين في العراق يستخدمهما الجيش الأميركي ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، الجنرال قاسم سليماني، قبل خمسة أيام من ذلك التاريخ.