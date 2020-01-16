إدلب: 39 قتيلًا في معارك بين النظام والفصائل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 39 عنصرًا على الأقل من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك اندلعت في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، رغم سريان وقف لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي - تركي.

وأفاد المرصد عن "اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس، جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة على رغم سريان الهدنة الروسية التركية".

وتسبّبت المعارك والقصف بمقتل "22 عنصرًا من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) مقابل 17 عنصرًا من قوات النظام والمجموعات الموالية لها"، وفق المرصد.

وتمكنت قوات النظام من السيطرة على قريتين على الأقل، بحسب المرصد، لتصبح على بعد نحو سبعة كيلومترات عن معرة النعمان، المدينة التي باتت، وفق الأمم المتحدة، شبه خالية من سكانها.

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وتأتي حصيلة المعارك غداة مقتل 18 مدنيًا على الأقل، بينهم طفلان وعنصر من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل)، جراء غارات شنّتها قوات النظام على مدينة إدلب، استهدفت المنطقة الصناعية وسوق الهال فيها خلال وقت الذروة، بحسب المرصد.

وأعلنت كل من روسيا وتركيا وقفًا لإطلاق النار في إدلب بناء على اتفاق بينهما، قالت موسكو إن تطبيقه بدأ الخميس، فيما أوردت تركيا أنه دخل حيز التنفيذ الأحد.

وتراجعت، وفق المرصد، وتيرة القصف منذ الأحد، قبل أن تستأنف الطائرات قصفها ليل الثلاثاء الأربعاء على المحافظة التي تضم ومحيطها ثلاثة ملايين نسمة.

وكثّفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة القصف على إدلب في الأسابيع الأخيرة، رغم إعلان هدنة في آب/ أغسطس الماضي. وأحصت الأمم المتحدة منذ مطلع كانون الأول/ ديسمبر، نزوح نحو 350 ألف شخص غالبيتهم من ريف إدلب الجنوبي باتجاه مناطق أكثر أمنًا.