- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة امرأة برصاص قناص حوثي في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 16 يناير 2020
أصيبت إمرأة برصاص قناصة مليشيات الحوثي في قرية الشعينة بمنطقة السبعة التابعة لمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.
وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها القناصة على منازل المواطنين بشكل مباشر، وأصابت مواطنة تدعى نادية ناجي قاسم قادري وتبلغ من العمر 25 عاماً، إصابة بليغة في منطقة البطن، وذلك أثناء تواجدها في منزلها.
وأضافت المصادر، أن الأهالي من أبناء المنطقة قاموا بإسعاف المرأة المصابة إلى المستشفى الميداني بالخوخة لتلقي الإسعافات الأولية، ليتم تحويلها نقلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا لاستكمال تلقي العلاج.
وتواصل مليشيات الحوثي إرتكاب الجرائم الوحشية ضد المواطنين الأبرياء بالإستهداف المباشر على الأحياء السكنية، مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال جنوب الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة امرأة برصاص قناص حوثي في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.