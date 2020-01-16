شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: 39 قتيلًا من قوات النظام والفصائل في معارك بإدلب والان نبدء بالتفاصيل

قتل 39 عنصرًا على الأقل من قوات النظام السوري والفصائل المقاتلة إثر معارك اندلعت في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات اندلعت فجر اليوم جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة مما أسفر عن مقتل 22 عنصرًا من الفصائل، مقابل 17 عنصرًا من قوات النظام والمجموعات الموالية لها.