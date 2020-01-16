شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: 39 قتيلًا من قوات النظام والفصائل في معارك بإدلب والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات اندلعت فجر اليوم جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة مما أسفر عن مقتل 22 عنصرًا من الفصائل، مقابل 17 عنصرًا من قوات النظام والمجموعات الموالية لها.
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