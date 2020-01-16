البرلمان العربي يقول كلمته في وجه أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد البرلمان العربي رفضه التدخل العسكري التركي في ليبيا، معتبرا أن ذلك يُزيد الأوضاع تعقيداً، ويُذْكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية.

كما حذر أن ذلك من شأنه إطالة أمد الصراع وتقويض جهود السلام وعرقلة الحل السياسي فيها، وكذلك يمثل زعزعة للاستقرار في المنطقة وتهديدا لأمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

جاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي بشأن (تطورات الأوضاع في ليبيا) في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني.