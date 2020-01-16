المرشح لرئاسة الحكومة الروسية: تنفيذ رسائل بوتين أولوية

قال المرشح لمنصب رئاسة الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، الخميس، إن تنفيذ رسائل الرئيس فلاديمير بوتين سيأخذ الأولوية في عمله.

ونقل مصدر عن ميشوستين: "تنفيذ الرسائل سيأخذ الأولوية في عملي"، في أول تصريح للمرشح المكلف برئاسة الوزراء، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار المرشح إلى أن مكتب رئيس الحكومة سيعمل بناء على التعاون الوثيق مع البرلمان.

وصرح مصدر مشارك في مشاورات المرشح لرئاسة الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بأن حزب روسيا الموحد، صاحب الأغلبية في البرلمان الروسي، أيّد ترشيحه لرئاسة الوزارة.

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "التأييد جاء بالإجماع"، ويلتقي ميشوستين الآن الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي مع انتظار تصويت الأحزاب الأخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت مستشارة رئيس الغرفة السفلى في البرلمان الروسي (الدوما)، أنستاسيا كاشيفاروفا، وصول المرشح لمنصب رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، إلى مقر الدوما للقاء رئيسه، فياتشيسلاف فولودين.

وأمس الأربعاء، قدّم رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، استقالة حكومته بكامل قوامها.

وأعلن الكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء، وذلك للنظر فيه في مجلس الدوما.

ومن المقرر أن يتخذ البرلمان الروسي قراره اليوم بشأن ما إذا كان سيصادق على اختيار ميشوستين رئيسا للوزراء من عدمه.