اليمن.. الدكتوراه بامتياز للباحث عبدالله باجهام بجمهورية مصر العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

حصل الباحث عبدالله باجهام، اليوم، على درجة الدكتوراه بامتياز من الأكاديمية العربية لعلوم الادارة والتطوير بجمهورية مصر العربية عن اطروحته الموسومة بـ (إدارة الموارد البشرية وأثرها في تحقيق التميز الوظيفي) نموذج منظمات المجتمع المدني بوادي وصحراء محافظة حضرموت.



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وتكونت لجنة المناقشة بإشراف الدكتور تامر البناء ورئاسة الدكتور عبدالناصر بكر وعضوية كلا من الدكتور ابراهيم محمد سعد والدكتور طه رمضان.

ويشغل باجهام مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء محافظة حضرموت، وله مشاركات في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية في عدد من المجالات التنموية والاجتماعية.

إدارة وطاقم مراسلي ومتابعي موقع وشبكة تاربة اليوم الاخباري يتقدمون بعظيم التهاني والتبريكات لباجهام لحصوله على درجة الدكتوراه بامتياز سائلين المولى عزوجل أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه .