- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن.. الدكتوراه بامتياز للباحث عبدالله باجهام بجمهورية مصر العربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
متابعات_السعودية نيوز
حصل الباحث عبدالله باجهام، اليوم، على درجة الدكتوراه بامتياز من الأكاديمية العربية لعلوم الادارة والتطوير بجمهورية مصر العربية عن اطروحته الموسومة بـ (إدارة الموارد البشرية وأثرها في تحقيق التميز الوظيفي) نموذج منظمات المجتمع المدني بوادي وصحراء محافظة حضرموت.
وتكونت لجنة المناقشة بإشراف الدكتور تامر البناء ورئاسة الدكتور عبدالناصر بكر وعضوية كلا من الدكتور ابراهيم محمد سعد والدكتور طه رمضان.
ويشغل باجهام مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء محافظة حضرموت، وله مشاركات في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية في عدد من المجالات التنموية والاجتماعية.
إدارة وطاقم مراسلي ومتابعي موقع وشبكة تاربة اليوم الاخباري يتقدمون بعظيم التهاني والتبريكات لباجهام لحصوله على درجة الدكتوراه بامتياز سائلين المولى عزوجل أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه .
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. الدكتوراه بامتياز للباحث عبدالله باجهام بجمهورية مصر العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.