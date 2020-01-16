قصف حوثي واسع على المشتركة بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 متابعات_السعودية نيوز قصفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن، بالقذائف المدفعية.

وقال مصدر عسكري ميداني، إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة جنوب شرق التحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82. Advertisements المصدر أضاف ، ان المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 صوب مواقع أخرى للقوات المشتركة بشكل مكثف خلال الساعات الماضية. وأشار المصدر، أن المليشيات استهدفت المواقع نفسها بسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة منذ ساعات الصباح الأولى، وبشكل متقطع. وكثفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران من خروفاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في إطار تصعيدها اليومي جنوب محافظة الحديدة.

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