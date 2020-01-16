نجل الداعية الهندي أحمد ديدات ينجو من محاولة اغتيال بجنوب أفريقيا.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

أصيب يوسف ديدات، الناشط الإسلامي في جنوب أفريقيا ونجل الداعية الشهير الراحل أحمد ديدات، برصاصة في الرأس، يوم الأربعاء.



وذكرت صحيفة ”هيرالد لايف“ الجنوب أفريقية، أن ”يوسف ديدات يصارع الموت بعد أن أطلق عليه الرصاص في رأسه خارج محكمة الأسرة شمال مدينة فيرولام“.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمني بريم بالرام، أنه ”فور تلقيهم بلاغا بالواقعة، تم إرسال فريق إلى المحكمة، وعند وصوله وجد الضحية يوسف أحمد ديدات ملقى على الرصيف، ومصابا برصاصة واحدة في رأسه“.

وقال شهود عيان، إن ديدات كان يسير نحو المحكمة عندما اقترب منه رجل وأطلق النار عليه قبل أن يلوذ بالفرار سيرا على الأقدام.

وكان من المتوقع أن يمثل ديدات أمام المحكمة.

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ويوسف ديدات هو نجل الداعية الهندي الشهير أحمد ديدات، الذي كان واعظا ومحاضرا ومناظرا اشتهِر بمناظراته وكتاباته في مقارنة الأديان وعلى وجه الخصوص بين الإسلام والمسيحية، وأسس وترأس المركز الدولي للدعوة الإسلامية في مدينة ديربان في جنوب أفريقيا وحاز على جائزة الملك فيصل لجهوده في خدمة الإسلام عام 1986.

وتوفى أحمد ديدات عام 2005 في جنوب أفريقيا عن عمر ناهز 87 عاما.