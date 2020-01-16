محتجون قطعوا طريق الضنية طرابلس بالإطارات المشتعلة

قطع ​محتجون​ ​طريق الضنية​ الرئيسية التي تربطها ب​مدينة طرابلس​ في بلدة ​مرياطة​، بعدما وضعوا وسطها إطارات مشتعلة، كما قطع آخرون الطريق المذكورة في محلة البياض بعدما وضعوا هياكل سيارات قديمة وسطها، ما اضطر من يريد عبور الطريق إلى سلوك طرق فرعية بديلة. وقد أقفلت ثانويات ومدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة في المنطقة أبوابها بسبب أقفال الطرق.

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