النشرة: إرتطام سيارة بالحاجز الاسمنتي بجانب طريق تل النحاس بالنبطية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بإرتطام ​سيارة​ بالحاجز الاسمنتي بجانب طريق تل النحاس ب​النبطية​ عند نزلة ​الخردلي​ بعد انزلاقها بفعل ​الأمطار​ الغزيرة واقتصرت اضرارها على الماديات. إضغط للمزيد

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