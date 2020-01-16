جمالي: إنها حكومة الحابل بالنابل التي فيها الجميع الا المستقلين

اشارت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انهم "أخبرونا عن ​حكومة​ مستقلين. اليوم يبشروننا بحكومة خلال ساعات، تدخل فيها معظم السياسيين. نصفها برتقالي ونصفها الآخر رمادي مائل الى معظم الألوان. إنها حكومة الحابل بالنابل التي فيها الجميع الا المستقلين. فاستبشروا بحكومة المستقلين يا شعب ​لبنان​ العظيم".

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