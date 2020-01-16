المركز الكاثوليكي للاعلام دان التعرّض للاعلاميين: ليسوا مكسر عصا لاي جهة مانت

دان مدير ​المركز الكاثوليكي للاعلام​ الاب عبدو أبو كسم "ما تعرّض له ليل أمس عدد من الصحافيين والمصورين المحليّين والاجانب من ضرب وتحطيم لكاميراتهم ومنعهم من نقل صورة الاحداث سواء أمام ​ثكنة الحلو​ من قبل عناصر أمنية أو في شارع الحمراء من قبل عناصر مشاغبة" ، وأكد "ضرورة توفير كل الظروف المؤاتية للاعلاميين ليتولوا بكل حرية وموضوعية القيام بواجبهم المهني في تغطية ​التظاهرات​ بعيداً عن أي مسّ بهم أو بعملهم"، داعياً "الى تركيز الجهد الامني على مكافحة اعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وليس مكافحة من يمارسون مهنة المتاعب وتحويلهم الى مكسر عصا من أي جهة كانت، مع العلم أن هذه الممارسات تمس بصورة وسمعة ​لبنان​ بلد الحريات".

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