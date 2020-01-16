رأى مستشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​رامي الريس​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "التعرض للاعلاميين والمصورين أثناء تغطيتهم الأحداث الميدانية غير مقبول، لا بل مدان ومستنكر. كل التضامن مع جميع الزملاء في مختلف وسائل الإعلام. مفهوم الحرية غير قابل للتجزئة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الريس: التعرض للاعلاميين والمصورين أثناء تغطيتهم الأحداث غير مقبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.