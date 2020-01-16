أبو الحسن: نترقّب بحذر شديد تأليف الحكومة هذا الأسبوع

أعلن عضو ​اللقاء الديموقراطي​ النائب ​هادي أبو الحسن​، أن " تطور ايجابي حصل في ​الساعات​ ال 24 الماضية على صعيد تشكيل ​الحكومة​، ونترقّب بحذر شديد ​تأليف الحكومة​ في خلال هذا الاسبوع ".

وأشار أبو الحسن في حديث صفي، عن إحتمالية منح الثقة لحكومة الرئيس المكلف حسّان دياب، إلى "أننا أعلنّا منذ البداية أننا لن نشارك في الحكومة ​الجديدة​ وندعو في الوقت ذاته الى تسهيل عملية التشكيل، وعندما ندعو لذلك سنتصرّف بموضوعية وعقلانية ، والموضوع يتطلّب دراسة ​البيان الوزاري​ ، وسنرى إن كانت هناك أجندة إصلاحية نقتنع بها سنمنح الثقة وإلا سيكون لنا موقف آخر ".

وعن اقتراح النائب ​وليد جنبلاط​ توزير وليد عساف، لفت أبو الحسن إلى أنه "عندما وجدت عقدة درزية، وانطلاقاً من موقع وليد بك كمرجعية درزية غير موقعه كمرجعية حزبية، طرح مجموعة أسماء من اصحاب الكفاءة ليختاروا من بينها أحداً ، وطرح الاستاذ وليد عساف وهو شخص جيّد، والامر يتوقّف على مدى قدرة الرئيس المكلف على تلقّف هذه التسمية أم لا".

وعن الموقف من احتمال تغيير حاكم ​مصرف لبنان​، أشار أبو الحسن إلى أنه "كفانا عبثاً ب​الاقتصاد اللبناني​ وكفانا عبثاً بالامن وليس بهذه الطريقة تعالج المسائل إن كانت هناك من ملاحظات على حاكم مصرف لبنان ".