اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف الى ان اجواء تشكيل الحكومة ايجابية، وهناك لمسات اخيرة عليها، واوضح ان رئيس مجلس النواب نبيه بري كان بجو ان وزير خارجية تصريف الاعمال جبران باسيل يطالب بسقوف عالية، الا انه بعد الاجتماع المطول الذي حصل في عين التينة تم توضيح الامور، كما ان باسيل شعر ان بري متعاطف معه.
ولفت معلوف في حديث تلفزيوني، الى ان الهم الاول منذ الاساس الاسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط تنكب على معاجلة الوضع الاقتصاد. ولفت الى ان التسوية الرئاسة انجزت الكثير، الا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري كان يعمل بجوين، جو في داخل الحكومة وجو في الخارج.
وشدد معلوف على ان العمل الجدي هو بعد تاليف الحكومة، واليوم يجب ان يكون هناك خارطة طريق للعمل. واكد انه ليس بكبسة زر سنخرج مما نحن فيه من ازمة اقتصادية. ولفت الى ان هناك مقومات ويمكن ان يستفيد اللبناني من الازمة لتغيير النمط القائم.
كانت هذه تفاصيل خبر ادي معلوف: اجواء تشكيل الحكومة ايجابية وهناك لمسات اخيرة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.