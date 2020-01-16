ادي معلوف: اجواء تشكيل الحكومة ايجابية وهناك لمسات اخيرة عليها

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادي معلوف​ الى ان اجواء تشكيل ​الحكومة​ ايجابية، وهناك لمسات اخيرة عليها، واوضح ان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كان بجو ان وزير خارجية تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ يطالب بسقوف عالية، الا انه بعد الاجتماع المطول الذي حصل في ​عين التينة​ تم توضيح الامور، كما ان باسيل شعر ان بري متعاطف معه.

ولفت معلوف في حديث تلفزيوني، الى ان الهم الاول منذ الاساس الاسراع بتشكيل ​حكومة تكنوقراط​ تنكب على معاجلة الوضع الاقتصاد. ولفت الى ان التسوية الرئاسة انجزت الكثير، الا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ كان يعمل بجوين، جو في داخل الحكومة وجو في الخارج.

وشدد معلوف على ان العمل الجدي هو بعد تاليف الحكومة، واليوم يجب ان يكون هناك خارطة طريق للعمل. واكد انه ليس بكبسة زر سنخرج مما نحن فيه من ازمة اقتصادية. ولفت الى ان هناك مقومات ويمكن ان يستفيد اللبناني من الازمة لتغيير النمط القائم.