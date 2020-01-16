بري دعا الى جلسة لمناقشة الموازنة يومي 22 و 23 الجاري

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى جلسة للمجلس تعقد يومي الاربعاء والخميس 22 و23 الجاري لمناقشة ​الموازنة​ 2020 والموازنات الملحقة. إضغط للمزيد

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