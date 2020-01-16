افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ بأن عددا من ​المحتجين​ في حراك حاصبيا دخلوا الى مبنى ​مؤسسة كهرباء لبنان​ في حاصبيا احتجاجا على قطع الخطوط عن المشتركين المتخلفين عن دفع الفواتير المستحقة عليهم. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: محتجون دخلوا الى مؤسسة كهرباء لبنان بحاصبيا احتجاجا على قطع بعض الخطوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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