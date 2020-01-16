مخزومي التقى بوغدانوف: لأهمية الإسراع في تشكيل حكومة انقاذية

التقى رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​ المبعوث الخاص إلى ​الشرق الأوسط​ نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​ في العاصمة الروسية ​موسكو​، وبحث معه التطورات السياسية والاقتصادية إضافة إلى التطورات الإقليمية الخطيرة وكيفية حماية ​لبنان​ من انعكاساتها السلبية، وضرورة تسوية النزاعات الاقليمية واهمية دور روسيا في هذا السياق.

وشدد على أهمية الدعم الدولي للبلد لا سيما في ظل ​الأزمة​ المالية والاقتصادية التي يمر بها و​الثورة​ الشعبية القائمة منذ 17 تشرين الأول.

وأكد مخزومي على أهمية الإسراع في تشكيل ​حكومة​ انقاذية تضع على رأس أولوياتها إيجاد حلول للأزمات المعيشية، وتلبي مطالب الناس وتعيد ثقة ​المجتمع الدولي​ بلبنان. وجدد التأكيد على ضرورة ان تضطلع حكومة ​تصريف الأعمال​ بدورها لجهة محاولة إخراج لبنان من أزماته.