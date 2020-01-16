النشرة: الهدوء عاد الى صيدا بعد التوتر الذي شهدته المدينة بعد منتصف الليل

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الهدوء عاد صباحا الى ​مدينة صيدا​ بعد التوتر الذي شهدته المدينة بعد منتصف الليل، لا سيما عند "تقاطع ايليا"، حيث أزال ​الجيش​ الخيمة التي نصبت في ساحة التقاطع منذ ثلاثة أيام، ما أدى الى تدافع بينه وبين ​المحتجين​ ووقوع عدد من الإصابات.

ولا تزال ساحة إيليا مقفلة بمختلف اتجاهاتها بعد إزالة الخيمة الكبيرة، فيما يسير الجيش دورياته في أرجاء المدينة، إثر قيامه بفتح الطرق التي قطعها ال​محتجون​.

وكان محتجون قطعوا ليلا الأوتوستراد الشرقي للمدينة، وشارع ​رياض الصلح​ عند محلة البوابة الفوقا، و​الطريق البحرية​ بالقرب من ​خان الافرنج​، وبوليفار ​معروف سعد​، وطريق القياعة، وطريق عام ​الهلالية​ شرق صيدا بالاطارات والمستوعبات المشتعلة تضامنا مع المحتجين في ​بيروت​.