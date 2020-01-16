اعتصام ومسيرة للجان المستأجرين في ساحة ساسين - الأشرفية

نفذت ​لجان المستأجرين​ ​اعتصام​ ومسيرة في ​ساحة ساسين​ - ​الأشرفية​ الى كرم الزيتون. واشار المستأجرون الى انه يجب تعديل المهن واعطاء الوقت الكافي للتعديل، كما انه يجب التروي كي لا تصدر اي مادة بطريقة خاطئة، واكد ان المنطق القانون يفرض تعليق مشروع القانون الموجود عند النائب جورج عدوان في لجنة الادارة والعدل.

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