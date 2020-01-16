مراد: آن الآوان لمحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد

رأى الوزير في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "آن الآوان لمحاسبة الفاسدين و​مكافحة الفساد​، وهذه هي الخطوة الأولى لوقف الهدر واستعادة ثقة المواطن ب​الدولة​ والتأسيس لمرحلة الشفافية في إدارة الشأن العام. إلاّ اذا لم يكن هناك فاسدين".

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