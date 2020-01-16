روحاني: ليس أمامنا أي قيود في مشروعنا النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "إيران لم تخرج من الإتفاق النووي مع الدول الغربية"، وأن "الادارة الاميركية خططت للقضاء على الجمهورية الاسلامية في غضون ٣ أشهر"، الا أن مشاركة الشعب الايراني في الانتخابات وصموده "أبعد شبح الحرب عن البلاد".
وفي كلمة ألقاها، أشار روحاني إلى أن "الجميع ادرك خطأ مواقف اميركا تجاه ايران". إيران تخصّب اليورانيوم بمعدل يفوق المعدل الذي سبق الاتفاق النووي ولم نخرج من الاتفاق وإلا كنا سنذهب للمستنقع بأيدينا"، مؤكدا أنه "ليس أمام إيران أي قيود في مشروعها النووي".
ولفت روحاني إلى أن "ترامب قال لثلاثة رؤساء إن النظام في إيران سينهار بعد فرض العقوبات، وأنه سيضرب 52 هدفاً في إيران بينها مراكز ثقافية لكنه غيّر كلامه وتراجع عن موقفه، وتغير الخطاب الأميركي تجاهنا إلى حد كبير بعد استهداف قاعدة عين الأسد".
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