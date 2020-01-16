السلطات السورية تلقي القبض على صاحب مؤسسة نصب كبرى

ألقت السلطات السورية القبض على صاحب مؤسسة "مركز الأعمال الكوري" زاهر زنبركجي، وهو حاليا قيد التحقيق، وذلك بعد عملية نصب كبرى.
وأكدت المصادر لصحيفة "الوطن" السورية، إن زنبركجي لم يكن له أي حسابات مصرفية، وقد تم العثور في منزل على مبالغ نقدية بمئات ملايين الليرات السورية، منوهة بأن زنبركجي قام بتوزيع المال على بعض منازل أصدقائه وذويه، والعمل جار على استعادتها، وإعادتها لأصحابها.
وكان زنبركجي قد جمع خلال الأعوام الماضية مليارات الليرات من مواطنين سوريين، أكثرهم من العسكريين والمصابين خلال الحرب، عبر إغرائهم بعوائد خيالية تصل إلى 100%، ليأتي بعد ذلك خبر تغيب مدير الشركة وإغلاقها من قبل الجهات المختصة كالصاعقة، التي هزت المودعين.
وبين مصدر قضائي مختص، أن جرم جمع الأموال عقوبته في الحد الأدنى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة للغرامات، مبينا أنه يتم الحجز على أمواله وتوزيعها على المدعين، وأكد المصدر بأن من لم يقم بالادعاء لا يستطع استعادة حقه.
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