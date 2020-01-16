ضبط 4500 قطعة سلاح في مطارات أمريكية عام 2019

أعلنت سلطات ​الولايات المتحدة الاميركية​ عن ضبط قرابة 4500 قطعة سلاح خلال عمليات التفتيش الأمني في المطارات عام 2109 في رقم قياسي.

ويزيد هذا الرقم بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو الأعلى خلال 18 عاما من تاريخ إدارة سلامة النقل الأمريكية.

وبحسب ما أعلنت إدارة سلامة النقل في بيان، فإن من بين 4432 قطعة سلاح عثر عليها إما في حقائب الأمتعة المحمولة أومع الركاب أنفسهم، كان 87 بالمئة منها محشوا وجاهز للإستعمال.

وقد أكد المسؤول في إدارة سلامة النقل ديفيد بيكوسكي أن "التزايد المستمر في عدد الأسلحة النارية التي يحضرها الركاب إلى النقاط الأمنية في المطارات مقلق جدا".