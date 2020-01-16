لجنة الدفاع العراقية: لا اتفاق مع أميركا لإنشاء قواعد عسكرية بالعراق

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق على عدم وجود أي اتفاق لانشاء قواعد أميركية على الأراضي العراقية، وشددت على عدم شرعية وجود القوات الأميركية على الأراضي العراقية.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت على قانون إلغاء الإتفاقية مع التحالف الدولي وخروج القوات الأجنبية من العراق.
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