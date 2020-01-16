لجنة الدفاع العراقية: لا اتفاق مع أميركا لإنشاء قواعد عسكرية بالعراق

أكدت لجنة ​الأمن​ والدفاع النيابية في ​العراق​ على عدم وجود أي اتفاق لانشاء قواعد أميركية على الأراضي العراقية، وشددت على عدم شرعية وجود ​القوات​ الأميركية على الأراضي العراقية.

وكان ​مجلس النواب العراقي​ قد صوت على قانون إلغاء الإتفاقية مع ​التحالف الدولي​ وخروج القوات الأجنبية من العراق.