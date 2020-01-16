اروغان: سنواصل إحباط أولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر تعثّر تركيا وسقوطها

شدد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ على انه "لم نسمح باندلاع الفوضى في شوارعنا، ولم نرضخ للتنظيمات الإرهابية، لم نترك الساحة للإنقلابيين ولم نرضَ بمحاصرة بلادنا على طول حدودها الجنوبية وبالاستسلام أمام الهجمات الاقتصادية".

ولفت إلى ان "مسيرة ​تركيا​ نحو تحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023، أزعجت أطرافا كثيرة، وزادت الهجمات ضد بلادنا في هذه الفترة"، مشددا عل انه "سنواصل إحباط أولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر تعثّر تركيا وسقوطها".

وأكد انه "نفتتح أبواب عهد جديد للنهضة عبر تعزيز الانتاج والتصدير وتوفير فرص العمل وحماية حقوقنا في الساحة الدولية وخاصة في البحر الأبيض المتوسط".