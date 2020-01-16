شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على انه "لم نسمح باندلاع الفوضى في شوارعنا، ولم نرضخ للتنظيمات الإرهابية، لم نترك الساحة للإنقلابيين ولم نرضَ بمحاصرة بلادنا على طول حدودها الجنوبية وبالاستسلام أمام الهجمات الاقتصادية".
ولفت إلى ان "مسيرة تركيا نحو تحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023، أزعجت أطرافا كثيرة، وزادت الهجمات ضد بلادنا في هذه الفترة"، مشددا عل انه "سنواصل إحباط أولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر تعثّر تركيا وسقوطها".
وأكد انه "نفتتح أبواب عهد جديد للنهضة عبر تعزيز الانتاج والتصدير وتوفير فرص العمل وحماية حقوقنا في الساحة الدولية وخاصة في البحر الأبيض المتوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر اروغان: سنواصل إحباط أولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر تعثّر تركيا وسقوطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.