شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يتسلم نسخة من الدستور المصرى المترجم إلى اللغة الكورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بمكتبه، سونج كيونج رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط بجمهورية كوريا الجنوبية ، وكيم دونج دو نائب رئيس المعهد، بحضور النائب محمد على يوسف رئيس جمعية الصداقة المصرية الكورية ، وذلك في إطار أنشطة جمعية الصداقة المصرية الكورية ، في بداية اللقاء ، قام رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط بإهداء الدكتور على عبد العال، نسخة من الدستور المصرى المترجم إلى اللغة الكورية .

وتوجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالشكر لمعهد دراسات الشرق الأوسط ،على هذا العمل المتميز ، مثمناً الجهد المبذول في ترجمة الدستور المصرى ، وأردف قائلاً: "العلاقات المصرية الكورية قوية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" .

ومن جانبه أعرب مدير معهد دراسات الشرق الأوسط، عن سعادته بالتواجد في مجلس النواب المصرى وشكره لحفاوة الاستقبال ، لافتاً إلى أن ترجمة الدستور المصرى تؤكد مدى الحرص على دعم التقارب بين البلدين وتعريف الشعب الكوري بمصر وحضارتها ، وأكد " كوينج " أن كتاب الدستور المصرى لاقى إقبالاً كبيراً من جانب الكوريين للإطلاع على التجربة السياسية المصرية .

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جدير بالذكر أن معهد الدراسات لشئون الشرق الأوسط تأسس عام 2010 ليكون الخامس ضمن خمسة معاهد في كوريا الجنوبية تدرس اللغة العربية ، فضلاً عن إعداد دراسات مهمة تخص اللغة والشريعة الإسلامية والترجمة ، حيث يصدر المعهد دوريات سنوية فضلاً عن ترجمته لدساتير عدد من الدول العربية إلى الكورية ، حيث انتهى من ترجمة دساتير السعودية ، والمغرب ، والكويت.















