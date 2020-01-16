شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد للنقابات الفرعية للمحامين وفقا لتعديلات القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس النقابة العامة للمحامين لعقد الانتخابات على منصب النقيب، والأعضاء والإعلان عن ميعاد فتح باب الترشح، ويرصد ”الخليج 365” التشكيل الجديد للنقابات الفرعية الذى أقره قانون المحاماة، حيث نص القانون فى المادة (152) على أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من:

1- نقيب.

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2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون.

ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .

يذكر أن قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية أعاد تشكيل مجلس نقابة المحامين، وتم تقليل عدد مجلس النقابة العامة إلى 28 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.

ووفقا للمادة "131" من القانون أصبح تشكيل المجلس من: يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين وثمانية وعشرين عضوا و يراعى فى انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعه أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء، ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة .