هبط تحت 15.80 جنيها بالتجاري الدولي.. أسعار الدولار تنخفض في 5 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما ارتفع السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، واستقر في 5 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري، إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

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وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر عند 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنكي العربي الأفريقي، وقناة السويس عند 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي البركة، والتعمير والإسكان عند 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.